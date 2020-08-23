Сборная России победила Румынию в матче шахматной онлайн-олимпиады
Сборная России обыграла команду Румынии в матче группового этапа шахматной
Сборная России обыграла команду Румынии в матче группового этапа шахматной
Встреча группы C завершилась со счетом 4,5 — 1,5 в пользу сборной России.
Победы одержали Владислав Артемьев, Андрей Есипенко и Полина Шувалова. Вничью свои партии сыграли Александр Грищук, Александра Горячкина и Александра Костенюк.
Сборная России заняла в группе С первое место. Второй стала команда Болгарии, третьей — команда Армении. Далее в турнирной таблице идут: 4. Румыния, 5. Хорватия, 6. Англия, 7. Турция, 8. Египет, 9. Алжир, 10. Марокко.