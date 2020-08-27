Сборная Казахстана по шахматам не смогла выйти в плей-офф Олимпиады
На Олимпийских играх по шахматам завершился квалификационный раунд. По итогам отборочных матчей сборная Казахстана не смогла выйти в
На Олимпийских играх по шахматам завершился квалификационный раунд. По итогам отборочных матчей сборная Казахстана не смогла выйти в
Казахстанские шахматисты начинали турнирный путь в
Внутри дивизиона все участники ОИ были поделены на подгруппы. Казахстан выступил в POOL B. Его составили также Украина, Азербайджан, ЮАР, Нидерланды, Словакия, Норвегия, Венгрия, Испания, Франция.
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Данная тройка и вышла в следующий круг. Казахстан же завершил свое выступление на Олимпийских играх, которые проводятся в режиме онлайн.
Добавим, что в заявке от Казахстана на участие в Олимпиаде числились Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов, Ануар Исмагамбетов, Денис Махнев, Рамазан Жалмаханов, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова, Асель Серикбай и Назерке Нургали.
Всего Олимпиада собрала 163 сборные. Игры продлятся до 30 августа.