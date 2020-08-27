Сборная Казахстана по шахматам не смогла выйти в плей-офф Олимпиады

Казахстанские шахматисты начинали турнирный путь в топ-дивизионе, который собрал сильнейшие сборные мира. Среди них Китай, Россия, Индия, США, Украина.

Внутри дивизиона все участники ОИ были поделены на подгруппы. Казахстан выступил в POOL B. Его составили также Украина, Азербайджан, ЮАР, Нидерланды, Словакия, Норвегия, Венгрия, Испания, Франция.

Читайте также Казахстанская команда Astana выиграла международный шахматный турнир

В плей-офф Игр выходили только три сборные. Казахстан остановился в шаге от прохода, завершив раунд на четвертом месте. Первое место осталось за Азербайджаном, второй стала Венгрия, третьей — Украина.

Данная тройка и вышла в следующий круг. Казахстан же завершил свое выступление на Олимпийских играх, которые проводятся в режиме онлайн.

Добавим, что в заявке от Казахстана на участие в Олимпиаде числились Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов, Ануар Исмагамбетов, Денис Махнев, Рамазан Жалмаханов, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова, Асель Серикбай и Назерке Нургали.