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27 августа, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по шахматам не смогла выйти в плей-офф Олимпиады

На Олимпийских играх по шахматам завершился квалификационный раунд. По итогам отборочных матчей сборная Казахстана не смогла выйти в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанские шахматисты начинали турнирный путь в топ-дивизионе, который собрал сильнейшие сборные мира. Среди них Китай, Россия, Индия, США, Украина.

Внутри дивизиона все участники ОИ были поделены на подгруппы. Казахстан выступил в POOL B. Его составили также Украина, Азербайджан, ЮАР, Нидерланды, Словакия, Норвегия, Венгрия, Испания, Франция.

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В плей-офф Игр выходили только три сборные. Казахстан остановился в шаге от прохода, завершив раунд на четвертом месте. Первое место осталось за Азербайджаном, второй стала Венгрия, третьей — Украина.

Данная тройка и вышла в следующий круг. Казахстан же завершил свое выступление на Олимпийских играх, которые проводятся в режиме онлайн.

Добавим, что в заявке от Казахстана на участие в Олимпиаде числились Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов, Ануар Исмагамбетов, Денис Махнев, Рамазан Жалмаханов, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова, Асель Серикбай и Назерке Нургали.

Всего Олимпиада собрала 163 сборные. Игры продлятся до 30 августа.

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