Определились четвертьфинальные пары шахматной онлайн-олимпиады
Стали известны четвертьфинальные пары шахматной
Стали известны четвертьфинальные пары шахматной
В матче 1/8 финала сборная Польши обыграла команду Болгарии, украинцы взяли верх над сборной Китая, а команда Армении нанесла поражение грекам. Ранее сборная Венгрии победила немцев.
Сборные Индии, Азербайджана, России и США заняли первые места в своих группах и напрямую вышли в ¼ финала.
Состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:
Индия — Армения,
Азербайджан — Польша,
Россия — Венгрия,
США — Украина.