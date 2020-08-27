Определились четвертьфинальные пары шахматной онлайн-олимпиады

В матче 1/8 финала сборная Польши обыграла команду Болгарии, украинцы взяли верх над сборной Китая, а команда Армении нанесла поражение грекам. Ранее сборная Венгрии победила немцев.

Сборные Индии, Азербайджана, России и США заняли первые места в своих группах и напрямую вышли в ¼ финала.