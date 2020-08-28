Сборная России сыграет с командой США в полуфинале онлайн-олимпиады

Первый четвертьфинальный матч команд завершился победой США со счетом 4,5−1,5, вторая игра также завершилась в пользу американцев — 4−2. Полуфинал онлайн-олимпиады Россия — США пройдет 29 августа.

В другом четвертьфинале сборная Индии одержала победу над командой Армении. Первый матч со счетом 3,5−2,5 завершился в пользу индийцев, однако сборная Армении подали протест в связи с поражением своего шахматиста, которое произошло из-за разрыва связи. Официальная апелляция была отклонена, после чего команда Армении приняла решение сняться с турнира.