Сборная России сыграет с командой США в полуфинале онлайн-олимпиады
Сборная США победила команду Украины в матче ¼ финала шахматной
Сборная США победила команду Украины в матче ¼ финала шахматной
Первый четвертьфинальный матч команд завершился победой США со счетом 4,5−1,5, вторая игра также завершилась в пользу американцев — 4−2. Полуфинал
В другом четвертьфинале сборная Индии одержала победу над командой Армении. Первый матч со счетом 3,5−2,5 завершился в пользу индийцев, однако сборная Армении подали протест в связи с поражением своего шахматиста, которое произошло
В заключительном противостоянии сборные Польши и Азербайджана не смогли выявить победителя по итогам двух матчей, обменявшись победами. В армагеддоне сильнее оказалась команда Польши.