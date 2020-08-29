Сборная Индии стала первым финалистом шахматной онлайн-олимпиады

В финале индийская сборная сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами России и США, которая пройдет позднее в субботу (начало — 19:00 мск). Финал состоится в воскресенье.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей — по три за один день, контроль времени — 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд — по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в ¼ финала.