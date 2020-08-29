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15:04 (мск), источник: ТАСС

Сборная Индии стала первым финалистом шахматной онлайн-олимпиады

ТАСС, 29 августа. Сборная Индии обыграла команду Польши и вышла в финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады.

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Первый матч полуфинального противостояния завершился победой польских шахматистов со счетом 4−2, во втором матче сильнее оказались индийцы — 4,5−1,5. В армагеддоне победу команде Индии принесла чемпионка мира по быстрым шахматам Хампи Конеру.

В финале индийская сборная сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами России и США, которая пройдет позднее в субботу (начало — 19:00 мск). Финал состоится в воскресенье.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей — по три за один день, контроль времени — 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд — по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в ¼ финала.

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