Сборная Индии стала первым финалистом шахматной онлайн-олимпиады
ТАСС, 29 августа. Сборная Индии обыграла команду Польши и вышла в финал Всемирной шахматной
ТАСС, 29 августа. Сборная Индии обыграла команду Польши и вышла в финал Всемирной шахматной
Первый матч полуфинального противостояния завершился победой польских шахматистов со счетом 4−2, во втором матче сильнее оказались индийцы — 4,5−1,5. В армагеддоне победу команде Индии принесла чемпионка мира по быстрым шахматам Хампи Конеру.
В финале индийская сборная сыграет с победителем полуфинальной встречи между командами России и США, которая пройдет позднее в субботу (начало — 19:00 мск). Финал состоится в воскресенье.
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