Россия сыграла вничью с Индией в первом матче финала шахматной олимпиады
Сборная России по шахматам разошлась миром с командой Индии в первом матче финала
Сборная России по шахматам разошлась миром с командой Индии в первом матче финала
Все партии завершились вничью. Пары соперников выглядели следующим образом:
Пентала Харикришна (Индия) — Владислав Артемьев (Россия),
Хампи Конеру (Индия) — Екатерина Лагно (Россия),
Дронавалли Харика (Индия) — Александра Костенюк (Россия),
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алексей Сарана (Россия),
Десмух Дивя (Индия) — Полина Шувалова (Россия),
Сантош Видит (Индия) — Ян Непомнящий (Россия).
Второй матч финала пройдет позже в воскресенье.