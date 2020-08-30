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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России выиграла первую в истории шахматную онлайн-олимпиаду

Сборная России по шахматам выиграла первую в истории онлайн-олимпиаду.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам двух матчей финала россияне оказались сильнее сборной Индии.

В первом матче была зафиксирована ничья (3:3), а во второй встрече российские шахматисты победили со счетом 4,5:1,5. Победы в своих партиях одержали Полина Шувалова, Андрей Есипенко и Александра Горячкина.

В составе российской сборной на турнире выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

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