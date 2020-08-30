Индия подала апелляцию на результат финала шахматной олимпиады с Россией

По итогам двух воскресных матчей россияне оказались сильнее сборной Индии. В первом матче была зафиксирована ничья (3:3), а во второй встрече российские шахматисты победили со счетом 4,5:1,5. Победы в своих партиях одержали Полина Шувалова, Андрей Есипенко и Александра Горячкина.