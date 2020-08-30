Индия подала апелляцию на результат финала шахматной олимпиады с Россией
Сборная Индии подала апелляцию на результаты двух партий второго матча финала шахматной
Сборная Индии подала апелляцию на результаты двух партий второго матча финала шахматной
По итогам двух воскресных матчей россияне оказались сильнее сборной Индии. В первом матче была зафиксирована ничья (3:3), а во второй встрече российские шахматисты победили со счетом 4,5:1,5. Победы в своих партиях одержали Полина Шувалова, Андрей Есипенко и Александра Горячкина.
После игры индийцы подали апелляции на результаты матчей с участием Нихала Сарина (играл против Есипенко) и Дисмух Диви (играла против Шуваловой). По мнению индийской стороны, ее представители проиграли
Как отмечает FIDE, апелляция сборной Индии на данный момент находится на рассмотрении.