Золотые медали шахматной онлайн-олимпиады достанутся сборным России и Индии
ТАСС, 30 августа. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение присудить золотые медали всемирной шахматной
ТАСС, 30 августа. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение присудить золотые медали всемирной шахматной
Сборная России по итогам двух матчей в финале обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время
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