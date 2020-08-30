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17:27 (мск), источник: ТАСС

Золотые медали шахматной онлайн-олимпиады достанутся сборным России и Индии

ТАСС, 30 августа. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение присудить золотые медали всемирной шахматной онлайн-олимпиады командам России и Индии, игравшим друг с другом в финале. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

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Источник: Reuters

Сборная России по итогам двух матчей в финале обыграла индийскую команду со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала.

Во время загрузки произошла ошибка.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени — 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд — по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в ¼ финала.

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