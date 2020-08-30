Золото пополам. Сборные России и Индии разделили победу в шахматной онлайн-олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

В финале российская сборная по итогам двух матчей одержала победу со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время из-за проблем с интернетом. Индийская сторона подала апелляцию на результат финала, в итоге президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение присудить золотые медали обоим финалистам.

В разговоре с ТАСС Дворкович признался, что сборная России заслуживала победы, но он вынужден был принять подобное решение из-за глобальных проблем с интернетом, не зависящим от индийской стороны. «В правилах записано, что я, как президент FIDE, должен в подобных ситуациях вынести решение. Взвесив все обстоятельства, учитывая, что первый матч закончился вничью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя сети, я принял решение присудить золотые медали финалистам», — заявил Дворкович.

«Можно долго рассуждать о справедливости решения. Как болельщик команды России, я признаю, что она заслужила золото и его выиграла в честной борьбе», — подытожил глава FIDE.

«Конечно, мы рассчитывали, что будет определен один победитель — это же не фестиваль, а спорт, но в той ситуации, которая сложилась — индийцы подали апелляцию, обосновав свою позицию тем, что сбои интернета носили глобальный характер», — добавил Дворкович.

Филатов назвал победу сборной России самой тяжелой в истории

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов признался, что гордится сборной. «Блестящая победа российской сборной, FIDE поздравила нас с золотом, — сказал Филатов. — Гордимся победой, решение выдать компенсационный второй комплект медалей команде Индии — это вопрос к FIDE. Мы вели в счете, были хорошие перспективы на победу и хорошие позиции, а то, что рухнул интернет где-то — это вопрос к другой стране, это будет на совести индийской федерации».

«Это самая тяжелая медаль в истории. С пандемии не проводились соревнования. Сборная России выиграла [чемпионаты] Европы, мира, Олимпиаду — и вписала золотыми буквами свои имена. Мы — первый вид спорта, проведший онлайн-олимпиаду», — добавил глава ФШР.

Ход турнира

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. В плей-офф отобрались 12 команд — по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в ¼ финала.

На групповой стадии российская сборная заняла первое место, соперниками были команды Алжира, Англии, Армении, Болгарии, Египта, Марокко, Румынии, Турции и Хорватии. В плей-офф россияне выиграли в четвертьфинале у венгров, в полуфинале — у американцев.

В составе сборной России, капитаном которой являлся Александр Мотылев, выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.