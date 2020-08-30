Золото пополам. Сборные России и Индии разделили победу в шахматной онлайн-олимпиаде
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России триумфально завершила первую в истории шахматную
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России триумфально завершила первую в истории шахматную
В финале российская сборная по итогам двух матчей одержала победу со счетом 3:3, 4,5:1,5. Во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время
В разговоре с ТАСС Дворкович признался, что сборная России заслуживала победы, но он вынужден был принять подобное решение
«Можно долго рассуждать о справедливости решения. Как болельщик команды России, я признаю, что она заслужила золото и его выиграла в честной борьбе», — подытожил глава FIDE.
«Конечно, мы рассчитывали, что будет определен один победитель — это же не фестиваль, а спорт, но в той ситуации, которая сложилась — индийцы подали апелляцию, обосновав свою позицию тем, что сбои интернета носили глобальный характер», — добавил Дворкович.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов признался, что гордится сборной. «Блестящая победа российской сборной, FIDE поздравила нас с золотом, — сказал Филатов. — Гордимся победой, решение выдать компенсационный второй комплект медалей команде Индии — это вопрос к FIDE. Мы вели в счете, были хорошие перспективы на победу и хорошие позиции, а то, что рухнул интернет
«Это самая тяжелая медаль в истории. С пандемии не проводились соревнования. Сборная России выиграла [чемпионаты] Европы, мира, Олимпиаду — и вписала золотыми буквами свои имена. Мы — первый вид спорта, проведший онлайн-олимпиаду», — добавил глава ФШР.
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На групповой стадии российская сборная заняла первое место, соперниками были команды Алжира, Англии, Армении, Болгарии, Египта, Марокко, Румынии, Турции и Хорватии. В
В составе сборной России, капитаном которой являлся Александр Мотылев, выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.
Идея проведения соревнований сборных в