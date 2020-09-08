Турнир претендентов FIDE возобновят 1 ноября

Соревнование с участием восьми гроссмейстеров стартовало 17 марта в Екатеринбурге, но после первого круга было отложено в связи с ситуацией с коронавирусом. Победитель проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. После семи туров лидерство в турнире делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.