Турнир претендентов FIDE возобновят 1 ноября
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Проведение турнира претендентов, прерванного
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Проведение турнира претендентов, прерванного
Соревнование с участием восьми гроссмейстеров стартовало 17 марта в Екатеринбурге, но после первого круга было отложено в связи с ситуацией с коронавирусом. Победитель проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. После семи туров лидерство в турнире делят француз Максим
В соответствии с контрактом Екатеринбург остается