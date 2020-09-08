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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Турнир претендентов FIDE возобновят 1 ноября

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Проведение турнира претендентов, прерванного из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить 1 ноября 2020 года, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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Источник: РИА "Новости"

Соревнование с участием восьми гроссмейстеров стартовало 17 марта в Екатеринбурге, но после первого круга было отложено в связи с ситуацией с коронавирусом. Победитель проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. После семи туров лидерство в турнире делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.

В соответствии с контрактом Екатеринбург остается городом-организатором турнира, но из-за эпидемиологической ситуации FIDE определила в качестве резервного места проведения турнира Тбилиси. Столица Грузии готова принять турнир в эти же сроки. Также FIDE контактирует с другими возможными городами-организаторами, которые смогут принять турнир, в случае дополнительных ограничений в России и Грузии.

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