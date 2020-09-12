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09:54 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Домингес лидируют после первого дня онлайн-турнира по «шахматам Фишера»

ТАСС, 12 сентября. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американский гроссмейстер Леньер Домингес лидируют после первого дня турнира по «шахматам Фишера». Соревнования проходят в онлайн-режиме.

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Источник: РИА "Новости"

Карлсен в первом туре обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, во втором сыграл вничью с 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым, а в третьем оказался сильнее американца Фабиано Каруаны. Домингес победил соотечественника Хикару Накамуру, Алиреза Фируджу (Иран, выступает под флагом Международной шахматной федерации) и сыграл вничью с представителем США Уэсли Со.

Россиянин Петр Свидлер в первом туре уступил Со, во втором разошелся миром с Фируджей, в третьем переиграл Каспарова. В турнирной таблице после трех туров он занимает восьмое место. Во второй день Свидлер сыграет с Домингесом, армянином Левоном Ароняном и Вашье-Лагравом. Каспаров встретится с Каруаной, Домингесом и Накамурой.

«Шахматы Фишера» — случайные шахматы, правила которых придумал американский гроссмейстер, 11-й чемпион мира Бобби Фишер. Черные и белые фигуры, кроме пешек, расставляются на своих горизонталях случайным образом симметрично друг другу, что обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к партии. Это значительно повышает зрелищность и практически исключает возможность подготовки к игре с помощью компьютера с глубокой проработкой различных вариантов дебюта.

На текущем турнире шахматисты сыграют друг с другом по круговой системе по правилам быстрых шахмат (20 минут на партию + 10 секунд за каждый ход). Соревнования завершатся 13 сентября, призовой фонд составляет $150 тыс.

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