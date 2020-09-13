Аронян лидирует после второго дня онлайн-турнира по «шахматам Фишера»
ТАСС, 13 сентября. Армянский гроссмейстер Левон Аронян лидирует после второго дня турнира по «шахматам Фишера», организованного Шахматным клубом
ТАСС, 13 сентября. Армянский гроссмейстер Левон Аронян лидирует после второго дня турнира по «шахматам Фишера», организованного Шахматным клубом
В четвертом туре он обыграл выступающего под флагом Международной шахматной федерации иранца Алирезу Фируджу, в пятом — россиянина Петра Свидлера, а в шестом оказался сильнее американца Леньера Домингеса. Он набрал за шесть туров 6,5 очка.
Свидлер в четвертом туре сыграл вничью с Домингесом, а в шестом проиграл французу Максиму
«Шахматы Фишера» — случайные шахматы, правила которых придумал американский гроссмейстер, 11-й чемпион мира Бобби Фишер. Черные и белые фигуры, кроме пешек, расставляются на своих горизонталях случайным образом симметрично друг другу, что обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к партии. Это значительно повышает зрелищность и практически исключает возможность подготовки к игре с помощью компьютера с глубокой проработкой различных вариантов дебюта.
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