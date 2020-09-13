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09:08 (мск), источник: ТАСС

Аронян лидирует после второго дня онлайн-турнира по «шахматам Фишера»

ТАСС, 13 сентября. Армянский гроссмейстер Левон Аронян лидирует после второго дня турнира по «шахматам Фишера», организованного Шахматным клубом Сент-Луиса. Соревнования проходят в онлайн-режиме.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертом туре он обыграл выступающего под флагом Международной шахматной федерации иранца Алирезу Фируджу, в пятом — россиянина Петра Свидлера, а в шестом оказался сильнее американца Леньера Домингеса. Он набрал за шесть туров 6,5 очка.

Свидлер в четвертом туре сыграл вничью с Домингесом, а в шестом проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву. В турнирной таблице он занимает восьмое место с 2 очками в активе. В третий день россиянин сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, американцем Фабиано Каруаной и еще одним представителем США Хикару Накамурой. Занимающий седьмую строчку (2 очка) 13-й чемпион мира Гарри Каспаров встретится с Ароняном, американцем Уэсли Со и Вашье-Лагравом.

«Шахматы Фишера» — случайные шахматы, правила которых придумал американский гроссмейстер, 11-й чемпион мира Бобби Фишер. Черные и белые фигуры, кроме пешек, расставляются на своих горизонталях случайным образом симметрично друг другу, что обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к партии. Это значительно повышает зрелищность и практически исключает возможность подготовки к игре с помощью компьютера с глубокой проработкой различных вариантов дебюта.

Шахматный клуб в Сент-Луисе был образован Рексом Синкфилдом — американским финансистом и меценатом. Синкфилд перевез в Сент-Луис Зал шахматной славы. На текущем турнире шахматисты сыграют друг с другом по круговой системе по правилам быстрых шахмат (20 минут на партию + 10 секунд за каждый ход). Соревнования завершатся 13 сентября, призовой фонд составляет $150 тыс.

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