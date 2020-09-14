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09:50 (мск), источник: ТАСС

Карлсен и Накамура стали победителями онлайн-турнира по «шахматам Фишера»

ТАСС, 14 сентября. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура стали победителями турнира по «шахматам Фишера», организованного Шахматным клубом Сент-Луиса. Соревнования проходили в онлайн-режиме.

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Источник: РИА "Новости"

Оба шахматиста в девяти турах набрали по шесть очков. Карлсен в заключительный день победил россиянина Петра Свидлера, сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом и армянином Левоном Ароняном. Накамура разошелся миром с соотечественником Уэсли Со, победил выступающего под флагом Международной шахматной федерации иранца Алирезу Фируджу и сыграл вничью со Свидлером.

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Свидлер также разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной. 13-й чемпион мира Гарри Каспаров завершил вничью партии с Ароняном, Со и французом Максимом Вашье-Лагравом.

Третье место по итогам турнира занял Аронян (5,5), за ним расположились Каруана (5,5), Со (5), Вашье-Лаграв (4), Домингес (4), Каспаров (3,5), Свидлер (3) и Фируджа (2,5).

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«Шахматы Фишера» — случайные шахматы, правила которых придумал американский гроссмейстер, 11-й чемпион мира Бобби Фишер. Черные и белые фигуры, кроме пешек, расставляются на своих горизонталях случайным образом симметрично друг другу, что обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к партии. Это значительно повышает зрелищность и практически исключает возможность подготовки к игре с помощью компьютера с глубокой проработкой различных вариантов дебюта.

Шахматный клуб в Сент-Луисе был образован американским финансистом и меценатом Рексом Синкфилдом. Синкфилд перевез в Сент-Луис Зал шахматной славы. На этом турнире шахматисты сыграли друг с другом по круговой системе по правилам быстрых шахмат (20 минут на партию + 10 секунд за каждый ход). Призовой фонд составил $150 тыс., победители получили по $31 250 тыс.

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