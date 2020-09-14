Карлсен и Накамура стали победителями онлайн-турнира по «шахматам Фишера»
ТАСС, 14 сентября. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура стали победителями турнира по «шахматам Фишера», организованного Шахматным клубом
ТАСС, 14 сентября. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура стали победителями турнира по «шахматам Фишера», организованного Шахматным клубом
Оба шахматиста в девяти турах набрали по шесть очков. Карлсен в заключительный день победил россиянина Петра Свидлера, сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом и армянином Левоном Ароняном. Накамура разошелся миром с соотечественником Уэсли Со, победил выступающего под флагом Международной шахматной федерации иранца Алирезу Фируджу и сыграл вничью со Свидлером.
Свидлер также разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной. 13-й чемпион мира Гарри Каспаров завершил вничью партии с Ароняном, Со и французом Максимом
Третье место по итогам турнира занял Аронян (5,5), за ним расположились Каруана (5,5), Со (5),
«Шахматы Фишера» — случайные шахматы, правила которых придумал американский гроссмейстер, 11-й чемпион мира Бобби Фишер. Черные и белые фигуры, кроме пешек, расставляются на своих горизонталях случайным образом симметрично друг другу, что обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к партии. Это значительно повышает зрелищность и практически исключает возможность подготовки к игре с помощью компьютера с глубокой проработкой различных вариантов дебюта.
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