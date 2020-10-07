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00:07 (мск), источник: ТАСС

Карлсен победил Фируджу во втором туре шахматного супертурнира в Норвегии

ТАСС, 6 октября. Норвежец Магнус Карлсен обыграл иранца Алирезу Фируджу (выступает под флагом Международной шахматной федерации) во втором туре шахматного турнира в Ставангере. Это первый очный шахматный супертурнир с марта 2020 года, когда соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Классическая партия между Карлсеном и Фируджей завершилась вничью, в армагеддоне победу белыми фигурами одержал чемпион мира. В других партиях игрового дня американец Фабиано Каруана белыми победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду, норвежец Арьян Тари черными проиграл Левону Ароняну из Армении.

После второго тура лидирует Каруана, набравший 6 очков, далее идут Фируджа и Аронян (по 4 очка) Карлсен (3), Дуда и Тари не набрали очков. Партии третьего тура состоятся в среду, Тари встретится с Карлсеном, Дуда — с Ароняном, Фируджа — с Каруаной.

Турнир проходит в два круга с 5 по 16 октября с участием шести шахматистов, выходные дни — 9 и 14 октября. Каждый из десяти туров состоит из классической партии, в которой победа оценивается в три очка. При ничейном результате гроссмейстеры играют армагеддон — мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. За победу в армагеддоне начисляется 1,5 очка, проигравшему — 1 очко.

Шахматный турнир в Ставангере проходит с 2013 года. В прошлом году победу в турнире одержал Карлсен, ранее побеждали россиянин Сергей Карякин (2013, 2014), болгарин Веселин Топалов (2015), Карлсен (2016), Аронян (2017) и Каруана (2018).

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