Магнус Карлсен расстался с непобедимостью
Чемпион мира впервые за два года проиграл партию в классические шахматы.
Чемпион мира впервые за два года проиграл партию в классические шахматы.
В пятом туре супертурнира Norway Chess — первом за полгода крупном
Одной из самых любопытных спортивных новостей этого уикенда стало сенсационное поражение норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в пятом туре супертурнира по классическим шахматам Norway Chess. Обладатель титула чемпиона мира, который в январе побил установленный еще советским шахматистом Сергеем Тивяковым рекорд по продолжительности серии из партий без поражений — 110 — и растянул ее с тех пор до 125, проиграл впервые с 2018 года. Причем оборвалась серия Магнуса Карлсена абсолютно неожиданным образом.
Помимо норвежца, в турнире Norway Chess — первом по классическим шахматам в режиме офлайн после полугодового перерыва — участвуют еще пятеро гроссмейстеров, в числе которых оказался один из сильнейших противников Магнуса Карлсена американец Фабиано Каруана. Однако проиграл лидер мирового рейтинга аутсайдеру — польскому шахматисту
Перед этой партией Магнус Карлсен возглавлял турнирную классификацию и успел одолеть Каруану. В пассиве же польского гроссмейстера было три поражения.
Карлсен, которому выпало играть черными, решил с первого хода удивить соперника: он избрал не самый часто используемый им дебют — защиту
Свою игру в этом матче Карлсен охарактеризовал как очень слабую: «Проигрывать с такой плохой игрой явно неприятно, что бы ни было поставлено на карту».
Норвежец признался, что поражение его расстроило куда больше, нежели окончание беспроигрышной серии.
«Я знал, что в
Екатерина Ремизова.