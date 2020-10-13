Магнус Карлсен расстался с непобедимостью

В пятом туре супертурнира Norway Chess — первом за полгода крупном офлайн-соревновании по классическим шахматам — прервалась беспроигрышная серия из 125 партий действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Норвежца, не терпевшего поражений в «классике» на протяжении более чем двух лет, переиграл явный аутсайдер турнира польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда. Карлсен играл черными на победу и довольно много рисковал, а к проигрышу чемпиона мира привел ход, над которым норвежец думал почти полчаса.

Одной из самых любопытных спортивных новостей этого уикенда стало сенсационное поражение норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в пятом туре супертурнира по классическим шахматам Norway Chess. Обладатель титула чемпиона мира, который в январе побил установленный еще советским шахматистом Сергеем Тивяковым рекорд по продолжительности серии из партий без поражений — 110 — и растянул ее с тех пор до 125, проиграл впервые с 2018 года. Причем оборвалась серия Магнуса Карлсена абсолютно неожиданным образом.

Помимо норвежца, в турнире Norway Chess — первом по классическим шахматам в режиме офлайн после полугодового перерыва — участвуют еще пятеро гроссмейстеров, в числе которых оказался один из сильнейших противников Магнуса Карлсена американец Фабиано Каруана. Однако проиграл лидер мирового рейтинга аутсайдеру — польскому шахматисту Яну-Кшиштофу Дуде.

Перед этой партией Магнус Карлсен возглавлял турнирную классификацию и успел одолеть Каруану. В пассиве же польского гроссмейстера было три поражения.

Карлсен, которому выпало играть черными, решил с первого хода удивить соперника: он избрал не самый часто используемый им дебют — защиту Каро-Канн. Норвежец в целом действовал очень остро и имел до определенного момента позицию точно не хуже, чем польский шахматист. Решающим стал ход, который Магнус Карлсен обдумывал на протяжении 29 минут. После этого ситуация для чемпиона мира стала с каждым ходом лишь ухудшаться, и против выверенной, четкой игры Яна-Кшиштофа Дуды норвежец сделать уже ничего не смог.

Свою игру в этом матче Карлсен охарактеризовал как очень слабую: «Проигрывать с такой плохой игрой явно неприятно, что бы ни было поставлено на карту».

Норвежец признался, что поражение его расстроило куда больше, нежели окончание беспроигрышной серии.

«Я знал, что в какой-то момент проиграю, тем более что в своих партиях я рисковал. По крайней мере, сейчас серия завершилась, и я могу больше об этом не беспокоиться», — цитирует действующего чемпиона мира Chess 24. В предыдущий раз поражение в классических шахматах Магнус Карлсен потерпел в июле 2018 года. На турнире в Биле он, игравший также за черных и также рисковавший, не смог справиться с азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым.