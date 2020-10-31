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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий поднялся на четвертое место в рейтинге FIDE

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий переместился с пятого на четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

В активе Непомнящего 2784 очка, по дополнительным показателям он опережает француза Максима Вашье-Лаграва. Тройка лидеров изменений не претерпела: на первой строчке остается норвежец Магнус Карлсен (2862), вторым идет американец Фабиано Каруана (2823), замыкает тройку китаец Дин Лижэнь (2791).

Россиянин Александр Грищук (2777) опустился с шестой на седьмую позицию, Владимир Крамник (2753) занимает 16-е место, Сергей Карякин (2752) — 17-е место.

В женском рейтинге россиянка Александра Горячкина (2592) сместила со второй строчки представительницу Индии Хампи Конеру (2586), лидирует китаянка Хоу Ифань (2658). Также в топ-20 входят российские шахматистки Екатерина Лагно (пятое место; 2546), Алина Кашлинская (14-е; 2494), Наталья Погонина (18-е; 2475) и Александра Костенюк (20-е; 2471).

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