Непомнящий поднялся на четвертое место в рейтинге FIDE

В активе Непомнящего 2784 очка, по дополнительным показателям он опережает француза Максима Вашье-Лаграва. Тройка лидеров изменений не претерпела: на первой строчке остается норвежец Магнус Карлсен (2862), вторым идет американец Фабиано Каруана (2823), замыкает тройку китаец Дин Лижэнь (2791).

Россиянин Александр Грищук (2777) опустился с шестой на седьмую позицию, Владимир Крамник (2753) занимает 16-е место, Сергей Карякин (2752) — 17-е место.