Четвертый этап женского Гран-при FIDE пройдет в январе в Гибралтаре в очном формате

Последний этап серии должен был пройти на Сардинии (Италия) с 2 по 15 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Мы получили заверения от всех наших партнеров, что сможем провести в Гибралтаре заключительный, четвертый этап Гран-при. Он пройдет вживую в январе следующего года», — сказал Дворкович.

Финальный этап Гран-при пройдет с 17 по 29 января.

Первый этап серии Гран-при состоялся на территории инновационного центра «Сколково», его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру. Россиянка Александра Костенюк выиграла второй этап в Монако. На третьем этапе серии в швейцарской Лозанне победу праздновала грузинка Нана Дзагнидзе, Александра Горячкина из России стала второй.