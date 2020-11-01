Четвертый этап женского Гран-при FIDE пройдет в январе в Гибралтаре в очном формате
МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) получила необходимые заверения от партнеров и проведет четвертый этап серии
МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) получила необходимые заверения от партнеров и проведет четвертый этап серии
Последний этап серии должен был пройти на Сардинии (Италия) с 2 по 15 мая, но был отменен
«Мы получили заверения от всех наших партнеров, что сможем провести в Гибралтаре заключительный, четвертый этап
Финальный этап
Первый этап серии
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