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15:39 (мск), источник: ТАСС

Сдача объектов Шахматной олимпиады в ХМАО сдвинута на 2021 год из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сроки сдачи объектов для проведения в Ханты-Мансийске конгресса Международной шахматной федерации (FIDE), Всемирной шахматной олимпиады и паралимпиады сдвинуты на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила и. о. директора департамента физической культуры и спорта региона Софья Конух.

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В мае бывший директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов сообщал ТАСС, что строительство и открытие в Ханты-Мансийске универсального спортивного комплекса, здания для питания спортсменов и экспоцентра для деловых встреч перенесено с июля на декабрь 2020 года из-за пандемии коронавируса. Суммарная стоимость объектов составляла более 3,7 млрд рублей.

«Из-за пандемии коронавируса сдача и открытие объектов планируются в 2021 году. Так, универсальный спортивный комплекс должен быть введен до 30 апреля следующего года, а первые [тестовые] спортивные мероприятия в нем планируется провести в третьем квартале 2021 года», — сказала она.

По ее словам, ввод в эксплуатацию спортивно-досугового центра планируется до 1 февраля 2021 года, а спортивные мероприятия в нем начнутся во втором квартале того же года. Образовательно-молодежный центр с блоком питания планируется ввести в эксплуатацию до 30 июня 2021 года.

О турнире

Изначально предполагалось, что летом FIDE проведет несколько масштабных мероприятий на территории России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE, церемония открытия Шахматной олимпиады должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Всемирной шахматной олимпиады планировали провести в Москве. Однако после переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии FIDE решила последовать примеру и сдвинула свои мероприятия на аналогичный срок.

Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году — сборная России). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская — три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского — команда России.

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