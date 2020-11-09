Сдача объектов Шахматной олимпиады в ХМАО сдвинута на 2021 год из-за коронавируса

В мае бывший директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов сообщал ТАСС, что строительство и открытие в Ханты-Мансийске универсального спортивного комплекса, здания для питания спортсменов и экспоцентра для деловых встреч перенесено с июля на декабрь 2020 года из-за пандемии коронавируса. Суммарная стоимость объектов составляла более 3,7 млрд рублей.

«Из-за пандемии коронавируса сдача и открытие объектов планируются в 2021 году. Так, универсальный спортивный комплекс должен быть введен до 30 апреля следующего года, а первые [тестовые] спортивные мероприятия в нем планируется провести в третьем квартале 2021 года», — сказала она.

По ее словам, ввод в эксплуатацию спортивно-досугового центра планируется до 1 февраля 2021 года, а спортивные мероприятия в нем начнутся во втором квартале того же года. Образовательно-молодежный центр с блоком питания планируется ввести в эксплуатацию до 30 июня 2021 года.

О турнире

Изначально предполагалось, что летом FIDE проведет несколько масштабных мероприятий на территории России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE, церемония открытия Шахматной олимпиады должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Всемирной шахматной олимпиады планировали провести в Москве. Однако после переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии FIDE решила последовать примеру и сдвинула свои мероприятия на аналогичный срок.

Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.