Сдача объектов Шахматной олимпиады в ХМАО сдвинута на 2021 год из-за коронавируса

В мае бывший директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов сообщал ТАСС, что строительство и открытие в
«Из-за пандемии коронавируса сдача и открытие объектов планируются в 2021 году. Так, универсальный спортивный комплекс должен быть введен до 30 апреля следующего года, а первые [тестовые] спортивные мероприятия в нем планируется провести в третьем квартале 2021 года», — сказала она.
По ее словам, ввод в эксплуатацию
Изначально предполагалось, что летом FIDE проведет несколько масштабных мероприятий на территории России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE, церемония открытия Шахматной олимпиады должны были пройти в
Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.
Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году — сборная России). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская — три раза.