Призовой фонд суперфиналов чемпионатов России по шахматам составит 10 млн рублей

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин пройдут с 5 по 17 декабря в Москве. Местом проведения турниров станет Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника, в здании которого располагается Музей шахмат. Соревнования пройдут по круговой системе в 11 туров.

Начиная с 2012 года ФШР при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко проводит шахматные соревнования в ведущих музеях России и мира. Под эгидой проекта «Шахматы в музеях» с 2013 года проходят все суперфиналы чемпионатов России.