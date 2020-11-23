Призовой фонд суперфиналов чемпионатов России по шахматам составит 10 млн рублей
ТАСС, 23 ноября. Общий призовой фонд суперфиналов чемпионатов России по шахматам 2020 года составит 10 млн рублей. Об этом сообщает
ТАСС, 23 ноября. Общий призовой фонд суперфиналов чемпионатов России по шахматам 2020 года составит 10 млн рублей. Об этом сообщает
Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин пройдут с 5 по 17 декабря в Москве. Местом проведения турниров станет Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника, в здании которого располагается Музей шахмат. Соревнования пройдут по круговой системе в 11 туров.
У мужчин выступят Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Никита Витюгов, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Максим Матлаков, Андрей Есипенко, Владимир Федосеев, Максим Чигаев, Алексей Гоганов, у женщин — Александра Горячкина, Алина Кашлинская, Наталья Погонина, Александра Костенюк, Ольга Гиря, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Алиса Галлямова, Марина Гусева, Лея Гарифуллина, Юлия Григорьева, Татьяна Гетьман.
Начиная с 2012 года ФШР при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко проводит шахматные соревнования в ведущих музеях России и мира. Под эгидой проекта «Шахматы в музеях» с 2013 года проходят все суперфиналы чемпионатов России.
Действующим чемпионом страны среди мужчин является Евгений Томашевский, среди женщин — Гиря.