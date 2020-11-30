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00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен и Со завершили первый матч финала онлайн-турнира вничью

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Действующий обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со завершили вничью первый матч финала шахматного онлайн-турнира Skilling Open.

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Источник: РИА "Новости"

Карлсен и Со в воскресенье дважды обменялись победами, итог их противостояния — 2−2.

Второй матч финала пройдет в понедельник, 30 ноября. В случае ничейного исхода четырех партий во втором матче будет сыгран тай-брейк и, при необходимости, армагеддон.

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