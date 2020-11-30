Карлсен и Со завершили первый матч финала онлайн-турнира вничью

Карлсен и Со в воскресенье дважды обменялись победами, итог их противостояния — 2−2.

Второй матч финала пройдет в понедельник, 30 ноября. В случае ничейного исхода четырех партий во втором матче будет сыгран тай-брейк и, при необходимости, армагеддон.