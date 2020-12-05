«Эмоциональность дает о себе знать». Нона Гаприндашвили — о сериале Netflix и игре в шахматы с мужчинами

Нона Гаприндашвили — советская и грузинская шахматистка. В 15 лет она стала чемпионкой Грузии, а в 21 — победила на чемпионате мира среди женщин. Чемпионское звание она успешно защищала 16 лет — с 1962 по 1978 год. Нона Гаприндашвили — первая женщина, которая получила титул международного гроссмейстера среди мужчин (1977).

Би-би-си: Вы любите детективы и остросюжетные сериалы, а сериал «Ход королевы» вы успели посмотреть?

Сериал 8.6 Ход королевы 2020 / США / 55 мин. The Queen's Gambit драма

Нона Гаприндашвили: Нет, не довелось, но и дня не проходит, чтобы не было несколько звонков из других стран, из местных телевидений разных. Как будто я опять молодая, стала чемпионкой и все мной заинтересовались.

Би-би-си: Вас там представляют: «Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин». Это же не так?

Н. Г.: Это неправда, конечно. Когда я стала чемпионкой мира, сразу начала участвовать в мужских турнирах. Даже если уже добились успеха, нужно, чтобы организаторы пригласили. Как я выиграла свой первый чемпионат мира, я сразу была приглашена в Гастингс (международный шахматный турнир в Гастингсе — прим. Би-би-си). И оттуда пошло, у меня была уйма приглашений просто. Просто я не могла везде играть — по разным причинам.

Би-би-си: Какие эмоции у вас вызывает эта неточность в фильме, не обидно?

Н. Г.: Обидно, конечно, потому что когда о шахматах снимают фильм, и, тем более, рассказывают о чемпионке мира, то уже тут должна быть точность.

Би-би-си: Главная героиня сериала «Ход королевы» с раннего детства борется с зависимостью от транквилизаторов, а потом и с алкогольной зависимостью. У Михаила Таля, одного из самых молодых чемпионов мира по шахматам, были серьезные проблемы с алкоголем. Насколько был распространен алкоголизм и злоупотребляли ли игроки какими-то веществами в прошлом?

Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. | Источник: РИА "Новости"

Н. Г.: Миша был великолепный человек просто. Он был очень мягкий человек, очень талантливый во всех отношениях, такой начитанный, с юмором. Тогда каждый подходил и приглашал куда-то, а он не знал слово нет. Отсюда все это началось. Он никому не мешал, даже в таком состоянии. Он ускорил течение своих медицинских проблем (у Таля были проблемы с почками и печенью, он умер в возрасте 55 лет — прим. Би-би-си).

Другие чемпионы мира — они все в режиме. Они следили за собой, насколько я знаю. Может быть, какие-то шахматисты любили выпивать, это их дело.

Би-би-си: А вы как смотрели на алкоголь, вы пили или нет?

Н. Г.: Вы знаете, у меня было давление. Чтобы сделать давление 90/60, мне давали стакан красного грузинского вина. И это мне помогало. Но конечно сейчас не выпьешь, когда играешь матч. Но мне смешно сейчас стало, когда вы это сказали, потому что я женщин-пьяниц не видела во всяком случае. Нет, я знала одну шахматистку, которая любила выпивать. Я вместе с ней выступала за одну команду. Мы с тренерами увидели, как она с одного приема пришла, так сказать, выпившая серьезно. Но она на следующий день разгромила свою противницу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Би-би-си: В фильме также есть сцены, где героиню встречают толпы поклонников, просят автограф. Тут авторы сериала не ошиблись — вы стали такой же знаменитостью и вас так же встречали после ваших побед.

Н. Г.: Когда я выиграла звание чемпионки мира, я возвращалась домой на поезде. Как только мы въехали в Грузию, поезд приходилось останавливать хоть на две минуты на каждой остановке — даже там, где он не должен был стоять. Везде были люди, и я их приветствовала на перроне. А когда я появилась в Тбилиси, творилось невероятное. Мой отец даже туфли потерял в этой давке, когда меня встречал.

Когда уже потом Майя Чибурданидзе стала чемпионкой по шахматам, ничего подобного не происходило. Она говорила, что видела кадры, как приветствовали меня: «Почему меня так не встречают?» Но тут дело в том, что такое происходит, когда что-то случается впервые.

У нас тогда настал [невероятный] период в Грузии, когда на 40 лет объединились мое поколение и поколение Чибурданидзе. Получилось, что мы 29 лет [вдвоем] держали звание чемпионки мира в Грузии. Люди спрашивали, как это возможно? У нас хорошая погода, много солнца и хорошие вина. Еще у нас в том веке, когда женщины выходили замуж, в приданое давали «Витязь в тигровой шкуре» — это известное произведение Шоты Руставели, и шахматы.

Би-би-си: То есть вы хотите сказать, что ваша шахматная карьера началась с доски, которую вам подарили?

Н. Г.: Моя шахматная карьера началась знаете как? Я даже тренера не видела. Я дома со своими братьями играла в шахматы. Я была самая маленькая девочка, все собирались у нас дома, потому что у нас был маленький бильярд, настольный теннис, волейбольный мяч и футбольный мяч. Когда мы шахматные турниры устраивали, я там занимала не последние места, там было много мальчиков для этого.

Мои братья становились по очереди чемпионами Зугдиди. Когда мне было 12 лет, пришлось участвовать в Батуми на командном первенстве Грузии — им нужна была девочка. Спортивное руководство знало, что есть девочка, которая в семье Гаприндашвили играет в шахматы. Так как мой брат должен был играть на первой доске (в командных турнирах на первой доске играет самый сильный игрок — прим. Би-би-си), они уговорили родителей отпустить меня на эти соревнования. В результате так получилось, что я поехала, а мой брат — нет.

Заслуженный тренер Грузии Вахтанг Карселадзе обратил внимание на мою игру и послал просьбу родителям отпустить меня в Тбилиси. Это происходило в 53 году, в 54-м меня отпустили. Я взяла второе место на первенстве в Тбилиси, а с 56 года начала практически все выигрывать.

Международный гроссмейстер, пятая в истории шахмат чемпионка мира, председатель женской комиссии ФИДЕ Нона Терентьевна Гаприндашвили. 32 шахматная олимпиада (15 сентября - 2 октября 1996 года) в Ереване. | Источник: РИА "Новости"

Би-би-си: Вахтанг Карселадзе боролся за то, чтобы девочки могли играть на турнирах с мальчиками. А были какие-то запреты в Советском Союзе? Девочкам запрещали участвовать в турнирах с парнями, или девочки просто не дотягивали?

Н. Г.: Нет, запретов не было. Все-таки я скажу вам, женщине невозможно получить мужской титул на чемпионате мира. Мужчина имеет много больших преимуществ перед женщиной. Есть несколько компонентов, которые обязательно должны быть, если вы хотите достичь успеха в шахматах. Должен присутствовать талант, трудолюбие, хорошая нервная система, хорошая физическая подготовка, спортивная злость, спортивный характер. [Нужно] в себе развить психологическую устойчивость. Если один компонент отсутствует, вы не сможете побеждать.

Когда мальчик рождается, в нем уже генетически есть эта борьба, а девочке нужно приспосабливаться к этому. Например, Юдит Полгар добилась большого успеха. Она сыграла только одну женскую Олимпиаду, после этого она играла только с мужчинами. Шахматистка великолепная, но когда она играла в этих отборочных турнирах с мужчинами, то там она не могла добиваться успеха из-за постоянного стресса.

Если взять все виды спорта, нигде не теряется сразу столько нервной энергии, как в шахматах — длительные партии, отложенные партии. Мы не успеваем восстанавливаться. А тем более когда борешься с мужчинами, это дает о себе знать. Эмоциональность женская дает о себе знать.

Би-би-си: В сериале показывают мужчин, которые помогают главной героине играть, когда они начинают понимать, что она хороший шахматист. Но в фильме нет ничего про домогательства, какие-то скользкие намеки. Мир шахмат настолько идеален?

Н. Г.: Домогательства [в шахматах] — такого не бывает просто, это чересчур. Когда девочка появляется на первых турнирах, мужчины считают себя сильными шахматистами. Конечно, они не хотят проиграть, они выкладываются, играют с девочкой до конца. Но когда они увидели, что эта девочка показывает нормальную игру, они стали уже по-другому относиться.

Би-би-си: A часто бывало такое, что вас недооценивали и не могли поверить в то, что женщина побеждает?

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Н. Г.: Когда я играла в мужских турнирах, то они очень достойно относились ко мне. Они выкладывались полностью, потому что очень боялись проиграть. У меня очень много побед над мужчинами-гроссмейстерами. И даже призы за хорошие партии, сыгранные против мужчин. Если человек играет нормально, мужчины это ценят.

Би-би-си: То есть когда вы начинали, никогда такого не было, что кто-то бы вам сказал: «Девочка, свари кофе?».

Н. Г.: Нет, нет, нет. Мне это говорили, только когда я в бильярд играла на отдыхе. Я была такая маленькая, худенькая, а там такие мощные люди стояли. В начале, когда я подходила к столу, мне говорили: «Девушка, вам туда», они не знали, что я могу играть за большим столом, но буквально через два дня все становились моими болельщиками.

Би-би-си: На одной фотографии вы играете против 28 мужчин одновременно. Вы помните этот турнир?

Н. Г.: Это не турнир, это сеансы. Я не помню сейчас, где это было. Один раз я играла против 38 человек. Это было в Грузии. Я вижу — 38 молодых людей сидят, я говорю: «Что это такое?» 38! Представляете, сколько километров ходить нужно? Но что я могла сделать? Я же не могла сказать: «Поднимитесь, я не хочу с вами играть». Но мне не было трудно, я их быстро стала обыгрывать и освобождать доски.

Нормально — это до 20 досок. А если ты играешь с серьезными членами клуба, которые привыкли играть в шахматы, тогда — до 18 человек. Мужчины-чемпионы тоже так делали, соглашались на 18 досок, когда с сильными играли.

Президент Национального олимпийского комитета Грузии, шахматистка Нона Терентьевна Гаприндашвили на празднике Шотаоба (в честь Шота Руставели) в Икалто, 14 октября 2001 года. | Источник: РИА "Новости"

Би-би-си: А что самое сложное в таких сеансах?

Н. Г.: Ну, приходилось больше думать, больше времени проводить за доской. В Москве был однажды очень сильный мужской турнир. И меня пригласили как чемпионку мира на специальный день, где собирались все шахматисты из этого турнира. И, если я не ошибаюсь, университет МГУ посадил против меня женщин-студенток. И я должна была вечером пойти на какой-то торжественный вечер, и была на каблуках. И вдруг я увидела, что передо мной очень сильные, хорошо подготовленные шахматистки. У меня был результат отличный, но оказалось, что за каждой девушкой стоял мальчик, который подсказывал. Я разозлилась сильно, несмотря на то, что для меня там все хорошо закончилось.

Би-би-си: Если бы у мужчин и женщин были равные призовые на турнирах, это бы помогло женщинам-шахматисткам играть лучше?

Н. Г.: Сегодня шахматистки могут хорошо заработать. Столько турниров появилось. И кто куда хочет, туда и едет, нет никаких запретов, как при Советском Союзе.

Разница и сегодня есть между мужскими и женскими призами. Когда я выигрывала матч на первенство мира, я 900 рублей получала, и этим все кончалось, понимаете? 900 рублей! Смешно, нет? А сейчас только дойти до чемпионата мира — уже можно хорошо заработать. А если еще выиграешь, станешь чемпионкой мира, — это просто огромные деньги.

Би-би-си: Ни одна женщина пока не победила на смешанном чемпионате мира по шахматам. Почему?

Н. Г.: Пиа Крамлинг (шведская шахматистка, гроссмейстер — прим. Би-би-си) до сих пор выступает за мужскую команду. Она очень сильная, но чемпионкой мира она не стала. Я забыла упомянуть, что женщина выходит замуж, появляется ребенок. Как бы ей ни помогали, совершенно точно на это уходят нервы, а мужчина освобожден от всего. Переживания, отключиться от всего невозможно просто, по голове бьет. Это основное. Так что правильно все происходит, что Олимпиады и чемпионаты мира проходят отдельно.

При участии Юлии Джеймс