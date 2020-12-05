Путин настроил на победу в шахматном турнире школьника из Ставрополья

Во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020», которая прошла в субботу по видеосвязи, с главой государства пообщались Андрей Кочетов и его мама. В 2019 году Путин участвовал в добровольческой акции «Елка желаний» и исполнил мечту Андрея побывать на Красной Поляне в Сочи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время нынешнего разговора президент расспросил школьника о его успехах и переменах в жизни и узнал, что тот увлекся шахматами. «Здорово! У нас замечательные шахматные традиции, очень здорово, что ребята имеют возможность заниматься», — отреагировал Путин. По его словам, даже пандемия не помешала таким занятиям, которые могут проходить в онлайн-формате. Впрочем, как оказалось, сейчас Андрей готовится и к очному турниру.

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«Мы все желаем тебе успеха! Ты чувствуешь в себе силы побеждать?» — спросил президент и получил утвердительный ответ. Но главе государства показалось, что школьник все же недостаточно уверен в себе. «Когда готовишься к соревнованиям, это не для того, чтобы участвовать, а для того, чтобы выигрывать! Все должны к этому стремиться!» — напутствовал глава государства.

Также Путин пообщался с другим мальчиком, желание которого он исполнил на аналогичной акции в 2018 году. Артем Самойлов рассказал президенту, что с тех пор он стал верить, что мечты могут сбываться, для этого нужно только верить в успех и упорно идти к цели. Мальчик добавил, что ведет блог, в котором рассказывает о кулинарных рецептах. «Из всех искусств для нас важнейшим является кулинарное искусство», — пошутил президент.