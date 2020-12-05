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16:20 (мск), источник: ТАСС

Путин настроил на победу в шахматном турнире школьника из Ставрополья

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал совет школьнику из Ставрополья, как готовиться к спортивным соревнованиям.

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Источник: РИА "Новости"

Во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020», которая прошла в субботу по видеосвязи, с главой государства пообщались Андрей Кочетов и его мама. В 2019 году Путин участвовал в добровольческой акции «Елка желаний» и исполнил мечту Андрея побывать на Красной Поляне в Сочи.

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Во время нынешнего разговора президент расспросил школьника о его успехах и переменах в жизни и узнал, что тот увлекся шахматами. «Здорово! У нас замечательные шахматные традиции, очень здорово, что ребята имеют возможность заниматься», — отреагировал Путин. По его словам, даже пандемия не помешала таким занятиям, которые могут проходить в онлайн-формате. Впрочем, как оказалось, сейчас Андрей готовится и к очному турниру.

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«Мы все желаем тебе успеха! Ты чувствуешь в себе силы побеждать?» — спросил президент и получил утвердительный ответ. Но главе государства показалось, что школьник все же недостаточно уверен в себе. «Когда готовишься к соревнованиям, это не для того, чтобы участвовать, а для того, чтобы выигрывать! Все должны к этому стремиться!» — напутствовал глава государства.

Также Путин пообщался с другим мальчиком, желание которого он исполнил на аналогичной акции в 2018 году. Артем Самойлов рассказал президенту, что с тех пор он стал верить, что мечты могут сбываться, для этого нужно только верить в успех и упорно идти к цели. Мальчик добавил, что ведет блог, в котором рассказывает о кулинарных рецептах. «Из всех искусств для нас важнейшим является кулинарное искусство», — пошутил президент.

Он предложил Артему посоветовать что-то из арсенала его рецептов Андрею, который «такой кислый сидит». «Андрей, улыбнись, все хорошо, соревнования выиграешь или, во всяком случае, предпримешь активную попытку», — приободрил мальчика президент. В завершение встречи Путин вновь попросил мальчика улыбнуться, и Андрей желание главы государства исполнил.

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