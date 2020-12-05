Путин настроил на победу в шахматном турнире школьника из Ставрополья

Во время встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020», которая прошла в субботу по видеосвязи, с главой государства пообщались Андрей Кочетов и его мама. В 2019 году Путин участвовал в добровольческой акции «Елка желаний» и исполнил мечту Андрея побывать на Красной Поляне в Сочи.
Во время нынешнего разговора президент расспросил школьника о его успехах и переменах в жизни и узнал, что тот увлекся шахматами. «Здорово! У нас замечательные шахматные традиции, очень здорово, что ребята имеют возможность заниматься», — отреагировал Путин. По его словам, даже пандемия не помешала таким занятиям, которые могут проходить в
«Мы все желаем тебе успеха! Ты чувствуешь в себе силы побеждать?» — спросил президент и получил утвердительный ответ. Но главе государства показалось, что школьник все же недостаточно уверен в себе. «Когда готовишься к соревнованиям, это не для того, чтобы участвовать, а для того, чтобы выигрывать! Все должны к этому стремиться!» — напутствовал глава государства.
Также Путин пообщался с другим мальчиком, желание которого он исполнил на аналогичной акции в 2018 году. Артем Самойлов рассказал президенту, что с тех пор он стал верить, что мечты могут сбываться, для этого нужно только верить в успех и упорно идти к цели. Мальчик добавил, что ведет блог, в котором рассказывает о кулинарных рецептах. «Из всех искусств для нас важнейшим является кулинарное искусство», — пошутил президент.
Он предложил Артему посоветовать