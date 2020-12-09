Карякин сыграл вничью с Гогановым в пятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам

Также в среду Максим Матлаков обыграл Максима Чигаева, а партии Ян Непомнящий — Никита Витюгов, Даниил Дубов — Владислав Артемьев, Андрей Есипенко — Петр Свидлер, Владимир Федосеев — Михаил Антипов завершились вничью.

В турнирной таблице лидерство делят Карякин и Непомнящий, набравшие по 3,5 очка, далее идут Федосеев (3), Артемьев, Чигаев, Свидлер, Витюгов, Дубов (все — по 2,5), Есипенко, Гоганов, Матлаков (все — по 2), Антипов (1,5).

В женских соревнованиях Полина Шувалова одержала пятую победу в пяти турах, черными фигурами обыграв Валентину Гунину. Алиса Галлямова оказалась сильнее Ольги Гири, Лея Гарифуллина — Марины Гусевой, Александра Костенюк — Татьяны Гетьман, Александра Горячкина — Юлии Григорьевой, Наталья Погонина и Алина Кашлинская сыграли вничью.

В турнирной таблице первое место занимает Шувалова (5 очков), далее идут Горячкина (4), Гарифуллина, Погонина (все — по 3,5), Галлямова (3), Костенюк (2,5), Гунина, Кашлинская, Гусева (все — по 2), Гиря (1,5), Григорьева, Гетьман (обе — по 0,5).