FIDE приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду в РФ в 2022-м

Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году — Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

«Учитывая, что Белоруссия и ее правительство решили, что они не могут провести Шахматную олимпиаду, мы попытались найти решение, другого хозяина турнира 2022 года и Кубков мира, но не могли найти альтернативы, — сказал президент FIDE Аркадий Дворкович. — Если добавить к картине пандемию, у нас не осталось иного выбора, кроме как провести всего одну Шахматную олимпиаду в течение этого периода. Мы получили любезное предложение от правительства России провести одновременно два Кубка мира в 2021 году и Шахматную олимпиаду в 2022-м».