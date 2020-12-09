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21:11 (мск), источник: ТАСС

FIDE приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду в РФ в 2022-м

ТАСС, 9 декабря. Следующая Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2022 году в России, в 2021 году турнир не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

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Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году — Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

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«Учитывая, что Белоруссия и ее правительство решили, что они не могут провести Шахматную олимпиаду, мы попытались найти решение, другого хозяина турнира 2022 года и Кубков мира, но не могли найти альтернативы, — сказал президент FIDE Аркадий Дворкович. — Если добавить к картине пандемию, у нас не осталось иного выбора, кроме как провести всего одну Шахматную олимпиаду в течение этого периода. Мы получили любезное предложение от правительства России провести одновременно два Кубка мира в 2021 году и Шахматную олимпиаду в 2022-м».

Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. Последняя олимпиада в 2018 году прошла в Грузии.

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