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20:52 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий обыграл Карякина и вышел в лидеры суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 12 декабря. Ян Непомнящий белыми фигурами победил Сергея Карякина в партии седьмого тура суперфинала чемпионата России по шахматам.

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Источник: РИА "Новости"

Максим Чигаев победил Владислава Артемьева, партии Даниил Дубов — Никита Витюгов, Владимир Федосеев — Алексей Гоганов, Максим Матлаков — Петр Свидлер завершились вничью. На сайте Федерации шахмат России сообщается, что Михаил Антипов выбыл из турнира, поэтому начиная с седьмого тура его соперникам будет присуждаться техническая победа. В субботу с ним должен был играть Андрей Есипенко.

Первую строчку турнирной таблицы занимает Непомнящий, в его активе 5,5 очка, следом идут Карякин (4,5), Чигаев и Федосеев (по 4), Артемьев, Свидлер, Витюгов, Дубов (по 3,5), Есипенко (3), Гоганов, Матлаков (по 2,5), Антипов (2).

В женской части турнира Полина Шувалова впервые на турнире не смогла победить, черными фигурами сыграв вничью с Леей Гарифуллиной. Алина Кашлинская черными победила Алису Галлямову, Марина Гусева — Юлию Григорьеву, Александра Костенюк — Валентину Гунину, Александра Горячкина белыми одержала победу над Ольгой Гирей, Наталья Погонина — над Татьяной Гетьман.

В турнирной таблице лидирующую строчку занимает Шувалова (6,5), далее расположились Горячкина (5,5), Гарифуллина, Погонина (по 4,5), Гусева, Костенюк (по 4), Кашлинская (3,5), Галлямова (3), Гиря (2,5), Гунина (2), Гетьман (1,5), Григорьева (0,5).

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря и будут продолжаться до 16 декабря. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника в Москве. Соревнования проходят по круговой системе в 11 туров.

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