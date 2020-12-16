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19:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий стал чемпионом России по шахматам

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий и Сергей Карякин после десяти туров лидировали, набрав по семь очков. В 11-м заключительном туре соревнований Непомнящий в среду сыграл вничью с Максимом Чигаевым, Карякин уступил Даниилу Дубову.

Таким образом, Непомнящий с 7,5 балла стал недосягаемым для преследователей и завоевал титул чемпиона России.

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