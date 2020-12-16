Непомнящий стал чемпионом России по шахматам
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам в Москве.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем Суперфинала чемпионата России по шахматам в Москве.
Непомнящий и Сергей Карякин после десяти туров лидировали, набрав по семь очков. В 11-м заключительном туре соревнований Непомнящий в среду сыграл вничью с Максимом Чигаевым, Карякин уступил Даниилу Дубову.
Таким образом, Непомнящий с 7,5 балла стал недосягаемым для преследователей и завоевал титул чемпиона России.