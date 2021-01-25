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09:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

18-летний Есипенко обыграл чемпиона мира Карлсена на турнире в Голландии

18-летний россиянин Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в 8-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Голландия).

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До этого норвежец в последний раз проигрывал в октябре прошлого года, уступив представителю Польши Яну-Кшиштофу Дуде. А перед тем Карлсен не уступал в классических шахматах более двух лет.

После восьми туров Есипенко делит 2−5 места с 5 очками, лидирует иранец Алиреза Фиружа, у которого 5,5 балла. Карлсен делит 7−8 места, имея 4 балла.

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