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11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

18-летний российский шахматист обошел Карлсена и стал призером супертурнира

18-летний российский шахматист Андрей Есипенко стал бронзовым призером супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Результаты доступны на сайте организатора.

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Источник: РИА "Новости"

Есипенко обошел в турнирной таблице чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена, занявшего шестое место. Россиянин набрал восемь очков. Победителем турнира стал голландец Йорден ван Форест, обыгравший в финальной партии соотечественника Аниша Гири. Оба шахматиста набрали по 8,5 очка.

По ходу турнира Есипенко одержал победу над Карлсеном. Норвежец сдался после 32-го хода. Россиянин прервал 125-матчевую беспроигрышную серию соперника. После победы Есипенко заявил, что совсем не волновался перед партией с титулованным соперником, однако не понимал, чего ждать от 30-летнего норвежца.

Карлсен является обладателем шахматной короны с 2013 года. В последний раз он защитил титул в 2018 году, обыграв американца Фабиано Каруану.

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