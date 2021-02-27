Гусева лидирует перед заключительным днем шахматного турнира Moscow Open

Кубок состоит из восьми отдельных турниров. Турниры А и В представляют из себя этап Кубка России среди мужчин и женщин соответственно. К участию в них допускаются все квалифицированные шахматисты с рейтингом Международной федерации шахмат (FIDE) или Федерации шахмат России (ФШР) не ниже 1800 и шахматистки с рейтингом не ниже 1700. Турниры проходят по швейцарской системе с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход начиная с первого.