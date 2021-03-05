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14:14 (мск), источник: ТАСС

Спорткомлекс для Шахматной паралимпиады в Ханты-Мансийске введут в эксплуатацию 30 мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Срок сдачи универсального спортивного комплекса в Ханты-Мансийске, где планируется проведение игр Всемирной шахматной паралимпиады, сдвинут с конца апреля на конец мая 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщил директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

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Ранее сообщалось, что строительство и открытие в Ханты-Мансийске универсального спортивного комплекса было перенесено с июля на декабрь 2020 года, а позже — на 30 апреля 2021 года. Открытие зданий для питания спортсменов и экспоцентра для деловых встреч было перенесено с 2020 года на лето 2021 года. Суммарная стоимость объектов составляет более 3,7 млрд рублей.

«30 мая 2021 года состоится ввод в эксплуатацию универсального спортивного комплекса», — сказал Артамонов.

По его словам, в спорткомплексе было запланировано проведение турнира для инвалидов в рамках Всемирной шахматной олимпиады в июне-июле. «Сейчас Международная шахматная федерация (FIDE) планирует перенос турнира на 2022 год», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что сдача образовательно-молодежного центра с блоком для питания спортсменов и экспоцентра для деловых встреч планируется в третьем квартале 2021 года.

О турнире

Изначально предполагалось, что летом 2020 года FIDE проведет несколько масштабных мероприятий на территории России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE, церемония открытия Шахматной олимпиады должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Всемирной шахматной олимпиады планировали провести в Москве.

В конце декабря 2020 года FIDE приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду и Шахматную паралимпиаду в России в 2022-м. Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году — Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за коронавируса, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году — сборная России). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская — три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского — команда России.

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