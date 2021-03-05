Спорткомлекс для Шахматной паралимпиады в Ханты-Мансийске введут в эксплуатацию 30 мая

Ранее сообщалось, что строительство и открытие в
«30 мая 2021 года состоится ввод в эксплуатацию универсального спортивного комплекса», — сказал Артамонов.
По его словам, в спорткомплексе было запланировано проведение турнира для инвалидов в рамках Всемирной шахматной олимпиады в
Он отметил, что сдача
Изначально предполагалось, что летом 2020 года FIDE проведет несколько масштабных мероприятий на территории России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE, церемония открытия Шахматной олимпиады должны были пройти в
В конце декабря 2020 года FIDE приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду и Шахматную паралимпиаду в России в 2022-м. Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году — Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год
Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.
Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году — сборная России). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская — три раза.