Карлсен победил Непомнящего во втором матче полуфинала шахматного онлайн-турнира

Непомнящий и Карлсен во второй раз провели четыре партии в быстрые шахматы. В первом матче сильнее оказался россиянин (2,5:1,5), во втором победу с аналогичным счетом одержал норвежец. В другом полуфинале нидерландец Аниш Гири во второй раз победил американца Уэсли Со (2,5:1,5) и вышел в финал турнира.