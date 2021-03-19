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23:33 (мск), источник: ТАСС

Карлсен победил Непомнящего во втором матче полуфинала шахматного онлайн-турнира

ТАСС, 19 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену во втором матче полуфинала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

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Источник: РИА "Новости"

Непомнящий и Карлсен во второй раз провели четыре партии в быстрые шахматы. В первом матче сильнее оказался россиянин (2,5:1,5), во втором победу с аналогичным счетом одержал норвежец. В другом полуфинале нидерландец Аниш Гири во второй раз победил американца Уэсли Со (2,5:1,5) и вышел в финал турнира.

Судьба второй финальной путевки решится на тай-брейке в субботу. Решающая встреча пройдет в воскресенье.

Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $220 тыс. — первый турнир в шахматном туре 2021 года, организованном Карлсеном, он носит статус одного из четырех «мейджоров». Общий призовой фонд тура, который состоит из девяти турниров и гранд-финала, составляет $1,5 млн.

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