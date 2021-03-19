Карлсен победил Непомнящего во втором матче полуфинала шахматного онлайн-турнира
ТАСС, 19 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену во втором матче полуфинала шахматного
ТАСС, 19 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену во втором матче полуфинала шахматного
Непомнящий и Карлсен во второй раз провели четыре партии в быстрые шахматы. В первом матче сильнее оказался россиянин (2,5:1,5), во втором победу с аналогичным счетом одержал норвежец. В другом полуфинале нидерландец Аниш Гири во второй раз победил американца Уэсли Со (2,5:1,5) и вышел в финал турнира.
Судьба второй финальной путевки решится на
Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $220 тыс. — первый турнир в шахматном туре 2021 года, организованном Карлсеном, он носит статус одного из четырех «мейджоров». Общий призовой фонд тура, который состоит из девяти турниров и