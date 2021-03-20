Непомнящий сыграл вничью с Гири в первом матче финала шахматного онлайн-турнира
ТАСС, 20 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с голландцем Анишем Гири в первом матче финала шахматного
ТАСС, 20 марта. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с голландцем Анишем Гири в первом матче финала шахматного
Непомнящий и Гири провели четыре партии в быстрых шахматах, все завершились вничью. В первом матче противостояния за третье место действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее американца Уэсли Со — 3:1. Заключительные партии турнира запланированы на воскресенье.
Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $220 тыс. — первый турнир в шахматном туре 2021 года, организованном Карлсеном, он носит статус одного из четырех «мейджоров». Общий призовой фонд тура, который состоит из девяти турниров и