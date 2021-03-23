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10:52 (мск), источник: ТАСС

Куйвашев подписал документ о возобновлении шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о возобновлении шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге. Соревнования состоятся с 17 по 29 апреля, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования были приостановлены весной прошлого года из-за пандемии коронавируса.

«Турнир претендентов по шахматам пройдет в Екатеринбурге с 17 по 29 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев», — говорится в сообщении.

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Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все — по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба — по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч планируется провести в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.

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