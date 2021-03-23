Куйвашев подписал документ о возобновлении шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге

Соревнования были приостановлены весной прошлого года из-за пандемии коронавируса.

«Турнир претендентов по шахматам пройдет в Екатеринбурге с 17 по 29 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев», — говорится в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1330155a857c07f5e11f" data-vnd="1330155a857c07f5e11f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1330155a857c07f5e11f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все — по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба — по 2,5).