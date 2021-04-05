Путин поблагодарил российских шахматистов за успех на олимпиаде ФИДЕ
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность членам сборной РФ по шахматам за успешное выступление на Всемирной шахматной
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность членам сборной РФ по шахматам за успешное выступление на Всемирной шахматной
Распоряжение президента о поощрении опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, благодарность президента за успешное выступление на первой Всемирной шахматной
Кроме того, благодарность получили старший тренер, а также
Помимо этого, согласно документу, почетной грамотой президента РФ награжден руководитель клубного формирования «Культурного центра “Москворечье”» Владимир Миллер. Благодарность президента РФ также объявлена директору московской «Спортивной школы олимпийского резерва № 25» Инне Гинкевич, а также гендиректору столичного «Центра спорта и образования “Самбо-70”» Ренату Лайшеву.