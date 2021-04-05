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17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин поблагодарил российских шахматистов за успех на олимпиаде ФИДЕ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность членам сборной РФ по шахматам за успешное выступление на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде ФИДЕ-2020.

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Источник: РИА "Новости"

Распоряжение президента о поощрении опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, благодарность президента за успешное выступление на первой Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде ФИДЕ 2020 года объявлена членам спортивной сборной команды РФ по шахматам Андрею Есипенко, Маргарите Потаповой, Алексею Саране.

Кроме того, благодарность получили старший тренер, а также спортсмен-инструктор сборной ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Михаил Кобалия и Полина Шувалова.

Помимо этого, согласно документу, почетной грамотой президента РФ награжден руководитель клубного формирования «Культурного центра “Москворечье”» Владимир Миллер. Благодарность президента РФ также объявлена директору московской «Спортивной школы олимпийского резерва № 25» Инне Гинкевич, а также гендиректору столичного «Центра спорта и образования “Самбо-70”» Ренату Лайшеву.

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