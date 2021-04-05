Путин поблагодарил российских шахматистов за успех на олимпиаде ФИДЕ

Распоряжение президента о поощрении опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, благодарность президента за успешное выступление на первой Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде ФИДЕ 2020 года объявлена членам спортивной сборной команды РФ по шахматам Андрею Есипенко, Маргарите Потаповой, Алексею Саране.

Кроме того, благодарность получили старший тренер, а также спортсмен-инструктор сборной ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Михаил Кобалия и Полина Шувалова.