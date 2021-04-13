Двое из восьми участников турнира претендентов вакцинировались от короновируса

«Один российский (Ян Непомнящий) и один китайский участник вакцинировались. Но это дело каждого. Кстати, не думаю, что непосредственно перед стартом уже есть смысл делать прививку, лучше подождать окончания турнира. Мы готовы всем желающим помочь с этим», — сказал глава FIDE.