Непомнящий лидирует на шахматном турнире претендентов после девяти партий

Вничью завершились партии Александр Грищук — Ян Непомнящий и Дин Лижэнь (Китай) — Максим Вашье-Лаграв (Франция), Аниш Гири (Нидерланды) оказался сильнее Ван Хао (Китай). В каждой паре первым указан гроссмейстер, игравший белыми фигурами.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. Лидирует Непомнящий (5,5 очка). Следом идут Гири, Каруана, Вашье-Лаграв (по 5), Ван Хао, Грищук, Алексеенко (по 4), Дин Лижэнь (3,5).

В десятом туре, который пройдет в среду, Непомнящий сыграет с Алексеенко, Грищук — с Ван Хао, Гири — с Вашье-Лагравом, Каруана — с Дин Лижэнем.