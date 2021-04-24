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19:33 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий обыграл Ван Хао и сохранил лидерство на шахматном турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами одержал победу над китайцем Ван Хао в партии 12-го тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Другой российский гроссмейстер Александр Грищук черными фигурами проиграл китайцу Дин Лижэню, Кирилл Алексеенко — французу Максиму Вашье-Лаграву, нидерландец Аниш Гири победил американца Фабиано Каруану. Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник.

Непомнящий сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 8 очков. Следом идут Гири (7,5), Вашье-Лаграв (6,5), Каруана (6), Грищук (5,5), Ван Хао, Дин Лижэнь (по 5), Алексеенко (4,5). В 13-м туре в понедельник пройдут партии Ван Хао — Каруана, Непомнящий — Вашье-Лаграв, Алексеенко — Дин Лижэнь, Грищук — Гири.

Второй круг завершится 27 апреля. Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Каруана стал победителем турнира претендентов 2018 года, который проходил в Берлине. В матче за звание чемпиона мира американец уступил Карлсену на тай-брейке.

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