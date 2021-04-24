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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мне не хотелось продолжать». Китайский шахматист сдался в партии с россиянином Непомнящим

На матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном теперь претендуют только два гроссмейстера. И оба прекрасно говорят по-русски.

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Источник: РИА "Новости"

Все партии 12-го тура на шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге оказались результативными. Теперь лишь два гроссмейстера претендуют на победу в турнире и чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном. Лидерство сохранил россиянин Ян Непомнящий, но его преследует голландец Аниш Гири. Оба выиграли свои партии чёрными фигурами.

Непомнящий проявил необыкновенное упорство в партии с китайцем Ван Хао. Россиянин буквально выжимал воду из камня в сложной позиции, которая образовалась после «русского» дебюта. И в итоге в эндшпиле заставил соперника сделать неточный ход, который сделал позицию белых сложной. Однако решение Ван Хао сдаться оказалось неожиданным.

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«Мне не хотелось продолжать. После 40-го хода я играл на уровне шахматиста с рейтингом 2200», — сказал китаец на пресс-конференции.

Для гроссмейстера, рейтинг которого близок к 2800 пунктам, это признание того, что шахматы он видит если и не первый раз, то совершенно точно играет в них недавно.

Похоже, Непомнящий своими точными ходами довёл Ван Хао до состояния, в котором он просто не мог уже смотреть на доску. Выигрышным оказался ход ладьёй, который сразу не увидела даже компьютерная программа, предлагавшая двигать вперёд пешку. Теперь у Непомнящего 8 очков из 12 возможных.

«Я не думаю, что можно сейчас расслабляться — турнирная ситуация очень сложная, а впереди ещё два тура», — отметил Ян.

К тому моменту, когда Ян Непомнящий делал победный ход, все остальные партии уже завершились. Россиянин уже знал, что голландец Аниш Гири чёрными красиво обыграл американца Фабиано Каруану, выбросив того из гонки за первое место. После двадцатого хода Гири перехватил инициативу, выиграл пешку и постепенно довёл позицию до матовой.

Голландец, который учился в Санкт-Петербурге (и не только шахматам), прекрасно говорит по-русски. На пресс-конференциях он даже ответы на русском языке дублирует. Аниш Гири прекрасно проводит второй круг турнира претендентов, и только он может побороться с Непомнящим за первое место.

Правда, Гири отстаёт на 0,5 очка, но фактически — на очко. В случае равенства по набранным баллам преимущество будет у Непомнящего по результатам партий между собой.

В двух оставшихся турах голландец сыграет с россиянами Александром Грищуком и Кириллом Алексеенко. Оба наших шахматиста в 12-м туре уступили, соответственно, китайцу Дин Лижэню и французу Максиму Вашье-Лаграву и уже никаких турнирных задач не решают. Но могут помочь Непомнящему.

Во время загрузки произошла ошибка.

Яну в 13-м туре белыми играть как раз с французом, и даже ничья с турнирной точки зрения его вполне устроит, а победа практически гарантирует первое место.

В воскресенье, 25 апреля на турнире претендентов выходной, а в понедельник — предпоследний тур.

Андрей Шитихин

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