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09:45 (мск), источник: ТАСС

Вернуть корону. Непомнящий стал соперником Карлсена за титул чемпиона мира по шахматам

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до окончания турнира претендентов стал его победителем. Соревнования, которые из-за пандемии растянулись более чем на год, проходят в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Непомнящий в понедельник сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и набрал 8,5 очка в 13 партиях, став недосягаемым для идущего вторым Аниша Гири (7,5) из Нидерландов, который в понедельник проиграл черными фигурами россиянину Александру Грищуку. В случае победы Гири и поражения Непомнящего в последнем туре, россиянин опередит соперника по личным встречам.

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Непомнящий встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в разговоре с ТАСС подчеркнул, что успех Непомнящего является большой победой российских шахмат. «Мы поздравляем всех любителей с победой Яна. Его уверенная игра была основана не только на технической подготовке, но и потому что [он] вовремя вакцинировался нашим “Спутником V”. Он получил психологическую уверенность на турнире, теперь пусть трепещет Карлсен — ведь Норвегия такую вакцину не закупает», — сказал Филатов.

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Непомнящий сохраняет невозмутимость

Россиянин признался, что добиться успеха в Екатеринбурге ему позволила кропотливая подготовка. «Я не могу выделить какую-то определенную партию как решающую, очень важно было выиграть партии и против Кирилла [Алексеенко], и против Ван Хао. И на самом деле я комментировал два предыдущих турнира претендентов и понял, что нельзя никогда терять голову и желательно не проигрывать партии. Можно сделать какие-то скучные ничьи, но никогда нельзя проигрывать» , — сказал Непомнящий журналистам на пресс-конференции.

Также он отметил, что в последнее время стал гораздо больше работать над шахматами. «С 2016 года, где я поздравлял Сергея Карякина после того, как сам был комментатором на турнире претендентов, я очень много работал над шахматами, это работа постоянная. Работа над собой никогда не прекращается», — добавил гроссмейстер.

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Первый вице-спикер Госдумы, вице-президент ФШР Александр Жуков считает, что российский шахматист будет на равных бороться с Карлсеном.

«Карлсен, конечно, великий шахматист, но Ян так блестяще провел турнир, лидировал, что я уверен — это будет равный матч, он поборется с норвежцем. Я еще с самого начала говорил, что Непомнящий будет фаворитом, и он это подтвердил. Будем болеть за него и пожелаем ему удачи», — сказал Жуков ТАСС.

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил ТАСС, что Непомнящий отлично подготовится к матчу за мировую шахматную корону. «Я рад прежде всего тому, что выявился претендент и что он будет играть за корону в Дубае, — это главный результат. Мне как гражданину России приятно, что победил Ян, но как президент FIDE я рад, что мы в первую очередь определили претендента. Ян мечтал об этом матче, для него это серьезная амбиция, и я знаю, что Магнус считает его серьезным соперником; дальше будет зависеть от его шахматной подготовки, которая, я уверен, будет на высоте», — сказал Дворкович.

Не под флагом России

Карлсен является чемпионом мира с 2013 года, тогда он обыграл индийца Вишванатана Ананда. С тех пор норвежец защитил титул трижды, обыграв в том числе россиянина Сергея Карякина в 2016 году. Последним представителем России до Карякина, кто принимал участие в матче за мировую шахматную корону, был 14-й чемпион мира Владимир Крамник, который уступил Ананду в 2008 году.

«Поздравляю Непомнящего с победой на турнире претендентов! Очень впечатляющая игра и результат. Теперь твоя очередь!», — написал Карякин в «Твиттере».

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В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

«Непомнящий будет представлять Федерацию шахмат России, — сказал Дворкович. — По поводу формы, каких-то знаков на ней, думаю, что протокол будет таким же, как на Олимпийских играх, по этому [вопросу] и по вопросу гимна будем вести консультации с WADA. Мы не можем идти кому-то наперекор, так как являемся подписантами антидопингового кодекса и обязаны следовать всем правилам, будем вести консультации. Конечно, хотели бы, чтобы [в матче] все было традиционно».

Непомнящему 30 лет, он располагается на четвертой строчке рейтинга FIDE. На его счету победы на чемпионате Европы (2010), в суперфинале чемпионата России (2010, 2020), а также на двух этапах Гран-при FIDE 2019 года.

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