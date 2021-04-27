Вернуть корону. Непомнящий стал соперником Карлсена за титул чемпиона мира по шахматам
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до окончания турнира претендентов стал его победителем. Соревнования, которые
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до окончания турнира претендентов стал его победителем. Соревнования, которые
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Непомнящий встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в разговоре с ТАСС подчеркнул, что успех Непомнящего является большой победой российских шахмат. «Мы поздравляем всех любителей с победой Яна. Его уверенная игра была основана не только на технической подготовке, но и потому что [он] вовремя вакцинировался нашим “Спутником V”. Он получил психологическую уверенность на турнире, теперь пусть трепещет Карлсен — ведь Норвегия такую вакцину не закупает», — сказал Филатов.
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Также он отметил, что в последнее время стал гораздо больше работать над шахматами. «С 2016 года, где я поздравлял Сергея Карякина после того, как сам был комментатором на турнире претендентов, я очень много работал над шахматами, это работа постоянная. Работа над собой никогда не прекращается», — добавил гроссмейстер.
Первый
«Карлсен, конечно, великий шахматист, но Ян так блестяще провел турнир, лидировал, что я уверен — это будет равный матч, он поборется с норвежцем. Я еще с самого начала говорил, что Непомнящий будет фаворитом, и он это подтвердил. Будем болеть за него и пожелаем ему удачи», — сказал Жуков ТАСС.
Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил ТАСС, что Непомнящий отлично подготовится к матчу за мировую шахматную корону. «Я рад прежде всего тому, что выявился претендент и что он будет играть за корону в Дубае, — это главный результат. Мне как гражданину России приятно, что победил Ян, но как президент FIDE я рад, что мы в первую очередь определили претендента. Ян мечтал об этом матче, для него это серьезная амбиция, и я знаю, что Магнус считает его серьезным соперником; дальше будет зависеть от его шахматной подготовки, которая, я уверен, будет на высоте», — сказал Дворкович.
Карлсен является чемпионом мира с 2013 года, тогда он обыграл индийца Вишванатана Ананда. С тех пор норвежец защитил титул трижды, обыграв в том числе россиянина Сергея Карякина в 2016 году. Последним представителем России до Карякина, кто принимал участие в матче за мировую шахматную корону, был 14-й чемпион мира Владимир Крамник, который уступил Ананду в 2008 году.
«Поздравляю Непомнящего с победой на турнире претендентов! Очень впечатляющая игра и результат. Теперь твоя очередь!», — написал Карякин в «Твиттере».
В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.
«Непомнящий будет представлять Федерацию шахмат России, — сказал Дворкович. — По поводу формы,
Непомнящему 30 лет, он располагается на четвертой строчке рейтинга FIDE. На его счету победы на чемпионате Европы (2010), в суперфинале чемпионата России (2010, 2020), а также на двух этапах