Непомнящий проиграл Дин Лижэню в последнем туре шахматного турнира претендентов
В понедельник россиянин досрочно стал победителем турнира.
В понедельник россиянин досрочно стал победителем турнира.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Досрочно ставший участником матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий проиграл черными фигурами китайцу Дин Лижэню в последнем туре турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге.
В понедельник россиянин досрочно стал победителем турнира и сыграет в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
В других партиях заключительного тура представитель Франции Максим
По итогам 14 туров на счету Непомнящего 8,5 очка из 14 возможных, следом расположились
Матч за звание чемпиона мира состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.