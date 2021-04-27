Непомнящий проиграл Дин Лижэню в последнем туре шахматного турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Досрочно ставший участником матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий проиграл черными фигурами китайцу Дин Лижэню в последнем туре турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

В понедельник россиянин досрочно стал победителем турнира и сыграет в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В других партиях заключительного тура представитель Франции Максим Вашье-Лаграв обыграл белыми фигурами китайца Ван Хао, россиянин Александр Грищук сыграл черными фигурами вничью с американцем Фабиано Каруаной, еще один представитель России Кирилл Алексеенко черными фигурами победил нидерландца Аниша Гири.