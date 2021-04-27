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18:37 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в последнем туре шахматного турнира претендентов

В понедельник россиянин досрочно стал победителем турнира.

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Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Досрочно ставший участником матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий проиграл черными фигурами китайцу Дин Лижэню в последнем туре турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге.

В понедельник россиянин досрочно стал победителем турнира и сыграет в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В других партиях заключительного тура представитель Франции Максим Вашье-Лаграв обыграл белыми фигурами китайца Ван Хао, россиянин Александр Грищук сыграл черными фигурами вничью с американцем Фабиано Каруаной, еще один представитель России Кирилл Алексеенко черными фигурами победил нидерландца Аниша Гири.

По итогам 14 туров на счету Непомнящего 8,5 очка из 14 возможных, следом расположились Вашье-Лаграв (8), Гири, Каруана (по 7,5), Дин Лижэнь, Грищук (по 7), Алексеенко (5,5), Ван Хао (5).
Матч за звание чемпиона мира состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

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