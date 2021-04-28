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07:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам

В Польше продолжается матч за звание чемпионки мира по международным шашкам.

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Во встрече принимают участие действующая обладательница мировой шашечной короны — представительница России Тамара Тансыккужина — и претендентка Наталия Садовска (Польша).

Во время четвёртого раунда, состоявшегося во вторник, к столу подошёл мужчина, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

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Права на видео принадлежат World Draughts Federation.

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать.

Польская сторона не совершила ничего плохого. Более того, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная организация шашек) проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из ВАДА (Всемирного антидопингового агентства)», — заявил экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий.

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Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.

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