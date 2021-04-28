Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом РФ на ЧМ в Польше

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wixS7t6jMVM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российская шашистка рассказала «Газете.Ru», что организаторы были вынуждены это сделать после звонка из WADA.

«Главный судья отказался сделать подобный шаг. Один из организаторов сказал, что был звонок из ВАДА и он был вынужден так сделать. Сказали снять немедленно, не дожидаясь конца партии», — рассказала Тансыккужина.

Этот тур российская шашистка проиграла. Спортсменка отметила, что поскольку матч еще не закончен, она продолжит игру, несмотря на произошедшее.

«Насчет игры мне не хотелось бы комментировать, потому что еще матч не закончен. Нужно играть дальше», — пояснила она.

Ранее во время турнира по шашкам в Варшаве между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал с игрового стола флаг России. Он объяснил это тем, что ему поступил звонок из WADA. Организаторы заявили, что это требование Всемирного антидопингового агентства — в противном случае Всемирной федерации шашек грозило исключение из организации.