Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Чайка
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Акрон
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
47
Хоккей. НХЛ
29.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Б
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
31
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
13:03 (мск), источник: Газета.Ру

Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом РФ на ЧМ в Польше

Во время турнира по шашкам между Тамарой Тансыккужиной из России и Наталией Садовской из Польши с игрового стола убрали российский флаг.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Российская шашистка рассказала «Газете.Ru», что организаторы были вынуждены это сделать после звонка из WADA.

«Главный судья отказался сделать подобный шаг. Один из организаторов сказал, что был звонок из ВАДА и он был вынужден так сделать. Сказали снять немедленно, не дожидаясь конца партии», — рассказала Тансыккужина.

Этот тур российская шашистка проиграла. Спортсменка отметила, что поскольку матч еще не закончен, она продолжит игру, несмотря на произошедшее.

«Насчет игры мне не хотелось бы комментировать, потому что еще матч не закончен. Нужно играть дальше», — пояснила она.

Ранее во время турнира по шашкам в Варшаве между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал с игрового стола флаг России. Он объяснил это тем, что ему поступил звонок из WADA. Организаторы заявили, что это требование Всемирного антидопингового агентства — в противном случае Всемирной федерации шашек грозило исключение из организации.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Известные российские спортсмены, пойманные на допинге
Читайте также
 Создатели «Спутника V» отреагировали на запрет ввозить вакцину в Бразилию
«Это коллапс»: программа кэшбэка грозит обвалом операторам детского отдыха
Теперь РФ на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк
«Отстой и мусор». Фанаты раскритиковали русского вратаря НХЛ
Мейвезер официально подтвердил бой с блогером
Овечкин развлекается дома. Без него «Вашингтон» только побеждает
Худобин черенком клюшки отбил шайбу, летевшую в девятку: видео
В ОКР высказались об инциденте с флагом России на ЧМ по шашкам
Тренер юниорской сборной РФ похвалил команду после поражения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь