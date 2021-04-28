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12:40 (мск), источник: ТАСС

Поздняков назвал грубейшей ошибкой инцидент с флагом России на чемпионате мира по шашкам

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Инцидент с российским флагом на чемпионате мира по шашкам в Польше является грубейшей ошибкой организаторов. Таким мнением с журналистами поделился глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая, в нем встречаются россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Во вторник во время четвертого раунда флаг России был убран со стола экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким. Партия завершилась поражением россиянки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Можно только выразить сожаление, потому что это произошло во время матча. Грубейшая ошибка организаторов, которые должны были надлежащим образом имплементировать решение CAS (Спортивного арбитражного суда), как это делают федерации по олимпийским видам спорта. Надеюсь, что в будущем организаторы и международные федерации будут более внимательно относиться к таким чувствительным моментам», — сказал Поздняков.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Шашки не входят в олимпийскую программу, однако международная федерация является подписанном кодекса WADA и поэтому должна следовать правилам.

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Садовская — двукратная чемпионка мира. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка, счет пока 32:16 в пользу польки.
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