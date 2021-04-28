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13:40 (мск), источник: ТАСС

Президент Федерации шашек Польши принес извинения за ситуацию с российским флагом на ЧМ

ТАСС, 28 апреля. Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за ситуацию с российским флагом, произошедшую во время финального матча чемпионата мира между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской. Об этом сообщает портал Sport.onet.

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Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая, в нем встречаются россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Во вторник во время четвертого раунда флаг России был убран со стола экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким. Партия завершилась поражением россиянки.

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня, — сказал Решка. — Мы приносим извинения за возникшие неудобства».

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка, счет пока 32:16 в пользу польки.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

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