Президент Федерации шашек Польши принес извинения за ситуацию с российским флагом на ЧМ

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая, в нем встречаются россиянка Тамара Тансыккужина и полька Наталья Садовская. Во вторник во время четвертого раунда флаг России был убран со стола экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким. Партия завершилась поражением россиянки.

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня, — сказал Решка. — Мы приносим извинения за возникшие неудобства».

Тансыккужина является действующей чемпионкой мира, всего на ее счету шесть побед на мировом первенстве. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка, счет пока 32:16 в пользу польки.