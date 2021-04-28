Польская шашистка Садовская из солидарности убрала свой флаг со стола во время матча с россиянкой Тансыккужиной

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Во вторник прямо во время четвертой партии президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошел к столу, отклеил с него наклейку с российским флагом и убрал стоящий на нем триколор. Партия завершилась поражением Тансыккужиной.

«Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага. Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась.

Мы готовим ноту протеста польской стороне и международной федерации. Спортсмен, который сидит, напрягается и старается не думать ни о чем, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации, — сказал Никитин в эфире телеканала «Россия-24».