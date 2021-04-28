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18:42 (мск), источник: Sport24

Польская шашистка Садовская из солидарности убрала свой флаг со стола во время матча с россиянкой Тансыккужиной

Польская шашистка Наталья Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной во время матча за звание чемпионки мира. Об этом сообщил президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

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Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая. Во вторник прямо во время четвертой партии президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошел к столу, отклеил с него наклейку с российским флагом и убрал стоящий на нем триколор. Партия завершилась поражением Тансыккужиной.

«Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага. Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась.

Мы готовим ноту протеста польской стороне и международной федерации. Спортсмен, который сидит, напрягается и старается не думать ни о чем, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации, — сказал Никитин в эфире телеканала «Россия-24».

Тансыккужина — действующая чемпионка мира. Матч проходит в девять раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победит спортсменка, первой набравшая 54 очка. На данный момент счет 32:16 в пользу польской шашистки.

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