WADA прокомментировало скандал с российским флагом на ЧМ по шашкам

В агентстве рассказали, что потребовали от Всемирной федерации шашек (FMJD) убрать российскую символику еще 22 апреля, до начала турнира. «WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, вопрос не для нас», — отметили в организации.

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Матч за звание чемпионки мира по шашкам проходит в Польше. В пятом раунде, состоявшемся 28 апреля, Тансыккужина одержала победу со счетом 12:0, сократив отставание от Садовской до 4 очков — 28:32. Противостояние продлится девять раундов, титул получит спортсменка, которая первой наберет 54 балла.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и триколором, а затем убрал российский флаг. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а соперница россиянки убрала со стола польский флаг в знак солидарности.