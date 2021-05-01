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11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Непомнящий не сыграет под российским флагом в матче за звание чемпиона мира

Российский шахматист Ян Непомнящий не сможет сыграть с флагом России в матче за мировую шахматную корону.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает директор по маркетингу и коммуникациям Международной шахматной федерации (FIDE) Дэвид Льяда.

Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону в статусе «нейтрального игрока», на самих соревнованиях будут отсутствовать символика Российской Федерации: флаг, герб и гимн.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агенство запретило российским спортсменам выступать под собственным флагом на Олимпийских играх и матчах за звание чемпиона мира.

Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

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