Непомнящий не сыграет под российским флагом в матче за звание чемпиона мира
Российский шахматист Ян Непомнящий не сможет сыграть с флагом России в матче за мировую шахматную корону.
Российский шахматист Ян Непомнящий не сможет сыграть с флагом России в матче за мировую шахматную корону.
Об этом сообщает директор по маркетингу и коммуникациям Международной шахматной федерации (FIDE) Дэвид Льяда.
Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону в статусе «нейтрального игрока», на самих соревнованиях будут отсутствовать символика Российской Федерации: флаг, герб и гимн.
Напомним, что Всемирное антидопинговое агенство запретило российским спортсменам выступать под собственным флагом на Олимпийских играх и матчах за звание чемпиона мира.
Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).