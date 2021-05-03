Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам

Финал стартовал 23 апреля. После девяти раундов противостояния счет был равным — 54:54. В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. Садовская лидировала по очкам, ей достаточно было сыграть вничью в быстрые шашки, но она уступила. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц, в четвертой партии в блиц победу одержала россиянка.

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Первоначально планировалось провести матч 15—29 декабря 2020 года сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге. 42-летняя Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира. 29-летняя Садовская является двукратной чемпионкой мира.

Во время четвертого раунда противостояния 27 апреля флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию. Перед следующим игровым днем польская шашистка убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности.