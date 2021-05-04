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4 мая, источник: Sport24

Россиянка стала чемпионкой мира по шашкам после скандала: спаслась в последней партии и выиграла 12 тысяч евро

Решающая битва Тамары Тансыккужиной длилась больше 12 часов.

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В Польше завершился матч, о котором большинство болельщиков никогда бы не услышали, если бы не скандал с флагом. Но теперь вы читаете этот текст и знаете: россиянка Тамара Тансыккужина в седьмой раз стала чемпионкой мира по шашкам. Причем именно седьмая победа получилась самой громкой.

Во время того эпизода с флагом россиянка проиграла партию с классическим контролем времени (единственный раз за 9 дней матча).

Это поражение — наихудший вариант из всех возможных — ты набираешь 0 баллов, соперник — 12. Полька повела с разницей в 16 очков.

Но на следующий день Тансыккужиной удался камбэк — она зеркально одолела соперницу в партии с классическим контролем и сократила отставание до 4 баллов. Дальше участницы матча за звания королевы шашек играли «классику» и рапиды вничью, лишь по разу победив друг друга в блице, что глобально не влияло на расклады.

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3 мая состоялся последний день матча за звание королевы шашек. Партия с классическим контролем ожидаемо завершилась вничью. В таких случаях соперницы играют рапид — промежуточное звено между обычными шашками и скоростным блицем. И вот уже здесь Тамаре нужна была только победа — по-другому 4 очка было не отыграть.

В итоге российская шашистка сумела настроиться и одержать важнейшую победу. По итогам 9 дней финала счет стал 54:54. В таких случаях соперницы играют тай-брейк до первого поражения.

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Соперницы сыграли вничью пять партий — три рапида и два блица. Дело уже катилось к полуночи по польскому времени, а трансляция игрового дня ютубе превысила порог в 12 часов. В этот момент Тамара взяла свое — победа в шестой партии тай-брейка и звание лучшей в мире в седьмой раз.

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«Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала. Это самый сложный и долгий турнир. Наталья — очень опытный матчевый боец, играет очень надежно. В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку», — сказала Тансыккужина в комментарии ТАСС.

Также спортсменка вспомнила скандальный эпизод с флагом России, который убрали с игрового стола прямо во время одной из партий.

«У нас очень хорошо складывался матч. Если бы не вмешательство лиц, которые позвонили и приказали ультимативно убрать флаг, то у нас был бы прекрасный матч.

У нас хорошие отношения и с Натальей Садовской, и с Польской федерацией шашек. Сразу же после матча они извинились, сказали, что были вынуждены так поступить. Чтобы мне было легче, они приняли решение убрать польский флаг. Это было совместное решение организаторов и Натальи, — подчеркнула семикратная чемпионка мира.

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Как отметил тренер спортсменки Юрий Черток, за свою победу на чемпионате мира Тансыккужина получит 12 тысяч евро, ее соперница — 8. Это не очень много даже для шашек. По словам Чертока, 10−15 лет назад на турнирах в Башкирии призовые составляли по 30 тысяч.

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