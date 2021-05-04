Россиянка стала чемпионкой мира по шашкам после скандала: спаслась в последней партии и выиграла 12 тысяч евро
Решающая битва Тамары Тансыккужиной длилась больше 12 часов.
Решающая битва Тамары Тансыккужиной длилась больше 12 часов.
В Польше завершился матч, о котором большинство болельщиков никогда бы не услышали, если бы не скандал с флагом. Но теперь вы читаете этот текст и знаете: россиянка Тамара Тансыккужина в седьмой раз стала чемпионкой мира по шашкам. Причем именно седьмая победа получилась самой громкой.
Это поражение — наихудший вариант из всех возможных — ты набираешь 0 баллов, соперник — 12. Полька повела с разницей в 16 очков.
Но на следующий день Тансыккужиной удался камбэк — она зеркально одолела соперницу в партии с классическим контролем и сократила отставание до 4 баллов. Дальше участницы матча за звания королевы шашек играли «классику» и рапиды вничью, лишь по разу победив друг друга в блице, что глобально не влияло на расклады.
3 мая состоялся последний день матча за звание королевы шашек. Партия с классическим контролем ожидаемо завершилась вничью. В таких случаях соперницы играют рапид — промежуточное звено между обычными шашками и скоростным блицем. И вот уже здесь Тамаре нужна была только победа —
В итоге российская шашистка сумела настроиться и одержать важнейшую победу. По итогам 9 дней финала счет стал 54:54. В таких случаях соперницы играют
Соперницы сыграли вничью пять партий — три рапида и два блица. Дело уже катилось к полуночи по польскому времени, а трансляция игрового дня ютубе превысила порог в 12 часов. В этот момент Тамара взяла свое — победа в шестой партии
«Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала. Это самый сложный и долгий турнир. Наталья — очень опытный матчевый боец, играет очень надежно. В
«У нас очень хорошо складывался матч. Если бы не вмешательство лиц, которые позвонили и приказали ультимативно убрать флаг, то у нас был бы прекрасный матч.
У нас хорошие отношения и с Натальей Садовской, и с Польской федерацией шашек. Сразу же после матча они извинились, сказали, что были вынуждены так поступить. Чтобы мне было легче, они приняли решение убрать польский флаг. Это было совместное решение организаторов и Натальи, — подчеркнула семикратная чемпионка мира.
Как отметил тренер спортсменки Юрий Черток, за свою победу на чемпионате мира Тансыккужина получит 12 тысяч евро, ее соперница — 8. Это не очень много даже для шашек. По словам Чертока, 10−15 лет назад на турнирах в Башкирии призовые составляли по 30 тысяч.